Prix des engrais à La Réunion : Younous Omarjee interpelle la Commission européenne

Le communiqué :



STRASBOURG, le 16/02/2023 — A l’ouverture d’un débat qui se tenait aujourd’hui au Parlement européen, Younous Omarjee, Président de la Commission du Développement Régional, a interpellé le Commissaire à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, sur la situation des planteurs de canne à sucre à La Réunion, confronté à la hausse des prix des engrais. Depuis le début de la guerre d’Ukraine, il y a un, leur facture a été multipliée par deux.



M. Omarjee déplore qu’aucune mesure spécifique n’ait été prise par la Commission européenne, alors que l’Union européenne est tenue de prendre en compte la situation économique et sociale structurelle de La Réunion.



DISCOURS



"Madame la Présidente, monsieur le Commissaire, permettez-moi de remercier le Président Linz [Président de la Commission de l’Agriculture du Parlement européen] pour ce débat très important qui dit les difficultés des agriculteurs partout en Europe depuis l’entrée de la guerre d’Ukraine et devant l’explosion du prix des engrais.



M. le Commissaire, à l’île de La Réunion, depuis le début de la guerre, le prix des engrais a doublé en passant de 700€ la tonne à 1500€. Et dans une année de terrible sécheresse, qui amenuise les revenus des planteurs et en particulier des planteurs de canne à sucre, cette augmentation les prend tous à la gorge.



À ce jour, aucune mesure de compensation spécifique prenant en compte l’insularité et le grand éloignement des régions ultrapériphériques du continent européen n’a été proposé par la Commission européenne.



Monsieur le Commissaire, je peux vous dire que les petits exploitants des régions ultrapériphériques se sentent oubliés c’est pourquoi nous attendons de vous des mesures à présent basées sur l’article 349 du Traité pour venir en aide aux planteurs des régions ultrapériphériques et en particulier des planteurs de canne à sucre."