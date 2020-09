A la Une . Prix des carburants et du gaz : Le consommateur est-il gagnant sur la durée?

Comme à chaque fin de mois, la préfecture publie le prix "administré" des carburants et de la bouteille de gaz. L’occasion, en ce jour de nouveau changement des prix de faire le point sur son évolution depuis le 1er janvier. Les consommateurs ont-ils réellement grappillé quelques centimes ici et là ? Par Ilona Payet - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 11:17 | Lu 391 fois

Sans Plomb Gasoil Bouteille de Gaz Janvier 1,47 €/L

-1ct 1,14 €/L +1cts 17,19€ +9cts Février 1,46 €/L -1ct 1,15 €/L +1cts 18,68€ +1,49€ Mars 1,41 €/L -5cts 1,09 €/L -6cts 18,29€ -39cts Avril 1,24 €/L -17cts 0,96 €/L -13cts 17,40€ -89cts Mai 1,09 €/L -15cts 0,88 €/L -8cts 15,19€ -2,21€ Juin 1,17 €/L +8cts 0,90 €/L +2cts 17,28€ +2,9€ Juillet 1,24 €/L +3cts 0,94 €/L +4cts 16,52€ -76cts Aout 1,27 €/L +3cts 0,97 €/L +3cts 16,64€ -12cts Septembre 1,25€/L -2cts 0,96 €/l -1ct 16,46 € -18cts Total -27cts -17cts +74cts

Depuis maintenant 6 mois, la crise sanitaire impacte le marché de l’hydrocarbure. Nous revenons pour vous sur les différents prix annoncés ces derniers mois.



Le mois d'août avait plutôt mal débuté pour le consommateur réunionnais. Le Sans Plomb et le Gasoil avaient respectivement vu leur prix révisé à la hausse, avec +14 centimes pour le Sans Plomb et +9 centimes pour le Gasoil.



Mais en élargissant le spectre depuis janvier, le prix du Sans Plomb et du Gasoil d’abord demeure sur une tendance baissière. Une baisse surtout marquée de janvier à mai où le prix n’a fait que diminuer malgré quelques rebonds.



Sur le Sans-Plomb, la baisse est nette pour atteindre 27 centimes de moins sur la période de janvier à septembre. Le Gazoil est lui aussi moins cher sur la période avec 17 centimes de moins. Par contre, avec ses fortes fluctuations d'un mois à l'autre, le consommateur réunionnais a vu sa bouteille de gaz prendre 74 centimes sur la période janvier-septembre.



Pour le mois de septembre, les chiffres sont donc tombés hier. -2centimes pour le Sans Plomb, -1centime pour le Gasoil et -18 centimes pour la bouteille de gaz viennent confirmer la tendance à la baisse. Une tendance encore plus visible depuis septembre 2017.



A titre de comparaison sur une plus grande période, voici l’historique de ces produits sur les trois dernières années :