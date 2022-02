A la Une . Prix des carburants : Total réaffirme sa position

​A l’issue de la réunion de crise concernant le prix des hydrocarbures à La Réunion, les deux parties semblent être restées sur leurs positions. Par SF - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 11:22





“Total a réaffirmé sa position de vouloir aider les Réunionnais par une baisse de 10 centimes à la pompe pour améliorer leur pouvoir d’achat et nous, nous avons réaffirmé que ce n’était pas une bonne idée”, indique Gérard Lebon, président du Syndicat réunionnais des exploitants des stations-service (SRESS).



Pour le gérant de station, la baisse de 10 centimes sur le prix des carburants n’est pas la solution. “On prêche dans le désert”, déplore-t-il. Si les consommateurs peuvent être satisfaits de la baisse, selon lui, sortir du cadre fixé peut avoir des conséquences beaucoup plus désavantageuses pour les Réunionnais.



“On espère qu’il n’y ait pas de guerre des prix qui se déclenche", déclare Gérard Lebon, estimant que si d’autres stations se mettaient à baisser les prix pour contrer Total, cela pourrait conduire à des conséquences pour l’emploi : “Si on fait ce genre de manipulations alors que nous sommes dans un système administré, cela pourrait déclencher une guerre des prix. Nous sortirons du système administré et les pompistes, les caissiers et les gérants vont disparaître, comme ça s’est produit en métropole".



Pour le président du SRESS, cette baisse pourrait, de plus, n'être que temporaire. “À un moment ou à un autre, quand il y aura moins de concurrence parce que certains pétroliers auront quitté le marché, les prix repartiront à la hausse”.



