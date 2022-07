La grande Une Prix des carburants : Les transporteurs vont déposer un préavis de grève mardi

Les transporteurs tirent la sonnette d'alarme suite à une nouvelle hausse record du prix des carburants. Ils demandent aux pouvoirs publics de les soutenir pour pouvoir continuer à "travailler normalement". Ils expliquent avoir été entendus sur certains points mais déplorent l'absence de réponse au niveau du gazole professionnel et le prix des carburants. Les syndicats déclarent rester "vigilants" et déposeront un préavis de grève mardi. Par SI - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 19:45





Les syndicats de transporteurs montent au créneau ce vendredi 1er juillet. Ils s'insurgent face à une nouvelle flambée du prix des carburants. Ils ont été reçus à la Région ce matin et ont demandé le versement de l'aide de 8 centimes par litre décidée par la collectivité mais qu'ils n'auraient pas encore reçue. Les acteurs de la filière réclament aussi la détaxation du carburant professionnel pour leur corps de métier. Ils ont été reçus par l'Etat cet après-midi, au Secrétariat général pour les affaires régionales.

Ils ne sont pas ressortis satisfaits de cette réunion. "Les perspectives sont bonnes pour le remboursement des 8 centimes, ils vont faire les efforts, ils sont à l'écoute", explique Michel Allamèle (IRR) qui déplore cependant : "Mais pour le gazole professionnel et la baisse du prix des carburants, les questions restent en suspens parce qu'il leur faut du temps."



"On a joué les pompiers pendant des années. Nos adhérents s'impatientent. Un préavis de grève sera déposé mardi", annonce Johnny Grindu. Il ajoute : "C'est sûr que les transporteurs ne sortiront pas perdants, parce qu'on a déjà trop perdu !"



Les transporteurs souhaitent aussi assurer leur soutien au mouvement des planteurs de canne.