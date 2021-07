A la Une . Prix des Carburants : Gazole, Sans Plomb et Gaz en hausse

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures et du gaz à La Réunion à compter du 1er aout 2021. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 15:52

- Pour le sans-plomb





Le prix public est en augmentation à 1,48 €/litre. Cette évolution s’explique par la hausse de la cotation moyenne (+ 4 cts sur le prix final). La baisse de la parité influe le prix final à la hausse, à hauteur de +1 ct. La combinaison des fluctuations du fret, des CEE et des frais de passage vient renforcer cette hausse du prix final, pour environ 1 ct.





- Pour le gazole





Le prix de vente est également en hausse à 1,11 €/litre pour les mêmes raisons que pour le sans-plomb (+ 1 ct dû à l’évolution des cotations et + 1 ct dû à l’évolution de la parité).





- Pour le gaz





Le prix final de la bouteille est en hausse à 18,97 €. Ceci s’explique essentiellement par l’évolution à la hausse des cotations (+ 17,98 % en cumulé) et la dépréciation de l’Euro (- 2,36 %) face au dollar. Les cotations « pèsent » pour un peu moins de 1,01 € de hausse sur le prix final, auxquels viennent s’ajouter 19 cts environ pour la fluctuation de l’Euro. Cette hausse est tempérée par la baisse des frais de passage, qui amène une baisse d’environ 7 cts du prix final.





