Prix de la Commande Publique - Le Département remporte un 3e trophée

Le trophée de la commande publique 2022 est décerné au Conseil départemental, à l’occasion d’une cérémonie solennelle organisée dans les locaux de la Chambre du Commerce et d’industrie à Saint-Denis ce 14 décembre 2022. « Ce 3e prix met en lumière nos efforts dans la dimension sociale de la commande publique au travers du Plan 1 million d’arbres pour La Réunion (P1MA) » a déclaré Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée à l’achat et à la commande publique.



C’est en 2014 que la Collectivité a reçu pour la première fois le prix de l’initiative récompensant l’effort départemental en matière de simplification des formalités et des procédures de commande publique. « Il s’agissait alors d’adapter la commande publique départementale au tissu économique réunionnais pour promouvoir une concurrence plus saine, et profitable à tous » a souligné Béatrice Sigismeau.



En 2019, la Collectivité a inscrit la commande publique dans une logique performante de développement durable suivant le Schéma départemental des achats responsables qui a été voté, pour répondre aux objectifs fixés par les SPASER (Schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables). Un 2e prix de la commande publique dit « environnementalement responsable » a été reçu par le Département en 2021. Le processus d’achat s’est amélioré davantage cette année avec la signature de la charte Relation Fournisseurs Achats Responsables dans une perspective de labellisation. « Nous renouvelons également aujourd’hui notre engagement avec l’association SBA Réunion en signant une nouvelle charte qui amplifie notre action en soutien à l’économie réunionnaise et aux TPE-PME » a encore indiqué Béatrice Sigismeau.



Le 3e trophée de la commande publique attribué au Département ce 14 décembre vise à répondre à 3 enjeux majeurs en matière de préservation de la Nature : sauvegarder une biodiversité unique au monde en amplifiant les opérations de plantations en milieux naturels ; contribuer au développement du territoire et à la création de richesses en soutenant la production locale de plants et améliorer le cadre de vie des Réunionnais en ramenant, au cœur même des espaces urbains, de la biodiversité. L’action sociale est aussi prise en compte. Précisions de Béatrice Sigismeau : « Dans le P1MA, 2 lots sur les 8 composant l’opération ont été attribués à des structures qui accompagnent les personnes éloignées de l’emploi ou les travailleurs en situation de handicap. Cette stratégie d’achat vise à réserver une partie des marchés, à des structures d’insertion ».



Soutien aux établissements accompagnant les travailleurs en situation de handicap



Le Plan 1 million d'arbres pour La Réunion (P1MA) lancé en Juillet 2021 fait l'objet d'une stratégie originale et exemplaire développée autour de 4 axes :



1- Production de plants en régie dans des pépinières départementales, l’effectif dédié étant composé de près de 70% de public en insertion.



2- Achat de plants auprès du secteur privé dans le cadre d’un marché de fournitures de plants (pépinières privées).



Parallèlement à ce marché principal, le Département a également fait le choix de soutenir les entreprises et établissements qui accompagnent les personnes éloignées de l’emploi ou les travailleurs en situation de handicap, au moyen d’un marché réservé aux SIAE (Structures d’insertion par l’activité économique), EA (Entreprises Adaptées) et ESAT (Établissements ou services d’aide par le travail). Il s’agit du 1er marché réservé initié par le Département, qui témoigne encore de l’exemplarité de la démarche.



3 - Accompagnement des partenaires du P1MA (Associations, Communes, EPA et EPIC) pour l’aménagement ou le confortement/réhabilitation d’unités de production végétale, au travers des dispositifs d’aide dédiés, visant à tendre à l’intégration d’un public en insertion à hauteur de 50% de l’effectif technique total.



4 - Organisation de la récolte et de la distribution des semences destinées à la production de plants au travers de la création d’une Banque de Semences Départementale.





