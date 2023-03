Mayotte Prix à la consommation à Mayotte : -0,3% en janvier et +5,6% sur un an

En janvier 2023, les prix à la consommation ont baissé de 0,3% à Mayotte.

Par P.J - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 17:47

Pendant que les prix dans l’alimentaire sont à la hausse, ceux des produits manufactures et des services sont à la baisse. Sur une année, selon l’Insee, dans le petit département français, les prix augmentent de 5,6%, soit une hausse équivalent a +6,0% au niveau national.



Cette baisse des prix à la consommation est due à celle des prix des produits manufacturés et services ainsi que de l’énergie. En janvier, les prix des produits manufacturés ont baissé par -0,9% pendant que les produits de santé sont restés stables. Dans cette même période, du fait de la baisse du tarif du transport, les prix des services ont chuté de -0,3%. Entre-temps, avec la baisse des produits pétroliers, le tarif de l’énergie a reculé de 0,1% en janvier.



Toutefois, au mois de janvier, les prix dans l’alimentaire ont augmenté de 0,5%.



Sur une année à Mayotte, la hausse des prix des produits manufacturés, de l’alimentation et de l’énergie est davantage maitrisée qu’au niveau national.