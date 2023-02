A la Une . Prix à la consommation à La Réunion : -0,7 % en janvier 2023 et +3,9 % sur un an

En janvier 2023, les prix à la consommation reculent de 0,7 % à La Réunion, après avoir augmenté de 0,7 % en décembre 2022, rapporte l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 3,9 % à La Réunion, soit nettement moins qu’en France (+6 %). Par N.P - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 09:54

Le compte rendu de l'Insee :



Les prix à la consommation diminuent de 0,7 % en janvier 2023 à La Réunion. La baisse concerne les services et l’énergie, alors que les prix des produits manufacturés et de l’alimentaire augmentent à nouveau.



Les prix des services baissent fortement en janvier (-1,8 %), après +0,5 % en décembre. Cette baisse est portée principalement par la diminution des tarifs de transport : -9,6 % après +7,6 % en décembre 2022. Les prix des services de santé continuent de reculer (-1,2 %), plus fortement qu’en décembre. Les prix des « autres services » baissent également (-1,6 %). Quant aux « loyers et services rattachés », leurs tarifs sont quasi stables.



En janvier 2023, les tarifs de l’énergie diminuent de 1,5 % après les augmentations successives d’octobre 2022 (+1 %), de novembre (+5,1 %) et de décembre (+2,1 %). Les tarifs des produits pétroliers baissent en janvier 2023 (-2,1 %). Cette baisse est essentiellement due à celle du prix du gazole. Le prix de l’essence et du gaz sont stables, ainsi que les tarifs de l’électricité.



Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,4 % en janvier après +0,7 % en décembre 2022. Cette hausse est liée d’une part à celle des prix des « autres produits manufacturés » (+0,5 %) et d’autre part, à celle des prix de l’habillement et chaussures (+0,2 %). Les prix des produits de santé sont stables.



Après +1 % en décembre 2022, les prix de l’alimentaire poursuivent leur hausse en janvier 2023 (+0,9 %). Elle est portée par l’augmentation des prix de l’alimentation hors produits frais (+0,9 %), qui constitue l’essentiel du panier de consommation alimentaire. Les prix des produits frais continuent d’augmenter en janvier (+0,7 %), plus fortement qu’en décembre (+0,2 %).



En janvier 2023, les prix du tabac baissent légèrement (-0,1 %).

Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 3,9 %, soit nettement moins qu’en France (+6 %). Depuis septembre 2022, l’augmentation des prix sur un an est nettement plus modérée à La Réunion qu’en France. C’est le cas pour les principaux postes de consommation que sont l’alimentaire, les produits manufacturés, l’énergie et les services.



À La Réunion, sur un an, les prix sont tirés vers le haut par l’alimentation (+8,9 % contre +13,3 % au niveau national), qui représente 15 % du panier de consommation. Comparativement à janvier 2022, les prix des produits frais sont en hausse de 6,9 %. Pour l’alimentation hors produits frais, les prix augmentent de 9,1 % sur un an.



La hausse des prix des produits manufacturés (+4,1 % contre +4,5 % au niveau national) contribue aussi fortement à la hausse totale sur un an, du fait de leur poids dans la consommation (27 %). Les prix de l’habillement et chaussures augmentent plus faiblement sur un an (+2,1 %), que les « autres produits manufacturés » (+5,4 %). Les prix des produits de santé baissent légèrement sur un an à La Réunion (-0,1 %), moins qu’au niveau national (-0,6 %).



La hausse des prix de l’énergie s’élève à 12,6 % sur un an à La Réunion (+16,3 % au niveau national), portée par la hausse des prix des produits pétroliers (+14,5 %).



Les tarifs des services augmentent de 1,2 % sur un an à La Réunion (+2,6 % au niveau national). Ils pèsent pour près de la moitié dans la consommation des ménages. Cette hausse des tarifs des services est principalement due à celle des prix des services de transport (+18,4 % sur un an), mais aussi à celle des prix des loyers et services rattachés (+1,5 %).



Les prix du tabac augmentent de 2,3 % sur un an à La Réunion (+0,2 % en France).