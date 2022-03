A la Une . Prix à la consommation : Les produits frais ont augmenté de 26% en février

Dans un nouveau rapport relatif à l'indice des prix à la consommation des ménages du mois de février 2022 à La Réunion, l'INSEE révèle une augmentation des prix à la consommation sur un an. Par NP - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 09:15

En février 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % à La Réunion. Les prix de l’alimentaire augmentent fortement, en particulier ceux des produits frais suite aux cyclones, de même que ceux de l’énergie dans un contexte de tensions sur les marchés des produits pétroliers. Ces fortes hausses sont atténuées par le recul des prix des services de transport aérien lié au contexte sanitaire mais aussi par la baisse des prix de l’habillement pendant les soldes. Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion, entraînés par la forte hausse des produits pétroliers qui se poursuit, à laquelle s’ajoute celle des produits frais. La hausse sur un an est cependant moindre qu’en France hors Mayotte (+ 3,6 %).



Les prix à la consommation augmentent de 0,1 % en février 2022



Avec + 2,4 %, l’augmentation des prix de l’alimentaire s’accélère du fait de l’envolée des prix des produits frais (+ 26,0 %), essentiellement des légumes et fruits frais suite aux cyclones Batisrai et Emnati. Les prix de l’énergie rebondissent de 4,9 % après un recul de 3,1 % en janvier. La remontée des prix des produits pétroliers de 4,1 % dans un contexte de tensions internationales est concomitant à la hausse des prix de l’électricité de 7,1 % (figures 1 et 2).



À l’inverse, dans les services, les prix reculent de 0,9 %, sous l’effet essentiellement de la forte baisse des prix du transport (- 15,4 %), et en particulier ceux de l’aérien en période creuse et dans un contexte de crise sanitaire. Par ailleurs, les prix des produits manufacturés reculent également en février (- 0,8 %), entraînés par la baisse des prix de l’habillement et des chaussures (- 5,0 %) du fait des soldes.



Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 1,9 %



Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 1,9 %. Cette hausse est moindre qu’en France hors Mayotte (+ 3,6 %) (figures 3 et 4), du fait notamment d’une augmentation moindre des prix de l’énergie, d’une baisse des prix de l’habillement et d’un léger recul des prix des services.



Si la hausse des prix de l’énergie s’accélère de nouveau à La Réunion avec + 18,0 % sur un an, après + 15,8 % en janvier, elle demeure moindre qu’en France (+ 21,1 %). Dans une moindre mesure, les prix de l’alimentaire accélèrent également avec la forte hausse des produits frais en février. Par ailleurs, la hausse des prix se poursuit pour le tabac (+ 5,2 %) et les produits manufacturés (+ 1,1 %) malgré un recul pour l’habillement et les chaussures. Les prix des services reculent légèrement (- 0,1 % sur un an après + 0,4 % en janvier et + 3,0 % en décembre) : les prix du transport aérien augmentent de manière plus contenue en raison du contexte sanitaire local, et le recul des tarifs des services de santé se poursuit.