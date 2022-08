A la Une . Prix à la consommation : + 1,6 % en juillet 2022 et + 5,6 % sur un an

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6 % en juillet 2022. Sur un an, la hausse s'établit à 5,6 %, soit un peu moins qu'au niveau national (hors Mayotte), avec + 6,1%. Par N.P - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 09:33

En juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de 1,6 % à La Réunion, après + 0,6 % en juin, + 0,7 % en mai et en avril, rapporte l'Insee.



En juillet, la hausse des prix du transport aérien en haute saison s’accompagne d’une augmentation plus forte des prix des produits pétroliers que le mois précédent. Les prix des produits manufacturés, ainsi que ceux de l’alimentaire (hors produits frais), augmentent également, mais dans une moindre mesure, indique l'institut de statistiques, qui souligne qu'à l’inverse, les prix des produits frais continuent de reculer en juillet.



Sur un an, les prix augmentent de 5,6 % à La Réunion après + 4,2 % en juin. La forte hausse des prix des produits pétroliers s’amplifie et s’accompagne de l’augmentation des prix du transport aérien qui se poursuit. Dans l’alimentaire, la hausse des prix se poursuit, tirée par celle des produits alimentaires non frais.



"En France hors Mayotte, les prix augmentent un peu plus fortement qu’à La Réunion sur un an : + 6,1 % en juillet après + 5,8 % en juin", est-il précisé.