Culture Prix Villa Rivière: le lauréat récompensé pour sa mise en valeur du patrimoine





3 finalistes ont été sélectionnés, parmi une quarantaine de candidatures reçues : Felix Duclassan, Delphine Simonet et Réunion Contemplation.



Le Jury composé de Monsieur Louis Fagniez, Président et mécène, Monsieur David Del Castillo, Expert en Street-Art auprès de galeristes et revues spécialisées, Madame Magali Charles, éditrice et rédactrice en chef du fanzine Dégourdi Sans Malice et Présidente de l’association Mange Ton Chat, Monsieur Arnaud Minatchy, lauréat du Prix de la Villa Rivière 2014, Monsieur Nicolas GUY, journaliste, a désigné Félix Duclassan comme lauréat du Prix de la Villa Rivière 2018.



Félix Duclassan a été récompensé pour sa série de 9 dessins de "Madame Antoinette", mettant en valeur l’importance des "nénènes" dans le paysage réunionnais. La nénène est, pour l’artiste, "un vecteur de transmission du patrimoine local".



L’artiste réalise un travail de mémoire en collectant des images du passé et les transforme en dessins. Il joue sur "la présence et l’absence, le plein et le vide des lignes du dessin".



Le prix a été décerné par M. Louis Fagniez en présence de Mme la Ministre Margie Sudre, M. le Sous-Préfet de Saint Paul Frédéric Carre, et le M. le Directeur des affaires culturelles Marc Nouschi, sous les applaudissements d’autres personnalités et amateurs du monde de l’art.



La remise du Prix a été suivie d'un cocktail à la Villa Rivière où seront exposées les œuvres du lauréat pendant tous le mois de juillet.



Toutes les informations relatives à l'activité de mécénat privé de la Villa Rivière sont disponibles sur Facebook et sur le site www.villariviere.com





