Prix Puskas : Dimitri payet parmi les trois finalistes

Dimitri Payet, a été sélectionné parmi les trois finalistes du prestigieux prix Puskas 2022. Ce prix récompense le plus beau but de l'année et il sera décerné lors de la cérémonie The Best le 27 février prochain. Payet est en lice pour remporter ce trophée grâce à son incroyable demi-volée marquée lors d'un match contre le PAOK en avril dernier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 07:08

Dimitri Payet va-t-il aller au bout ? Il figure parmi les trois finalistes du Prix Puskas, qui récompense le plus beau but de la saison. Payet a été sélectionné pour sa magnifique reprise de volée marquée contre le PAOK Salonique en avril 2022, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence.



Le Phocéen se mesurera à Richarlison et Marcin Oleksy pour remporter ce prestigieux prix. Le Brésilien Richarlison a impressionné lors du dernier Mondial avec son geste acrobatique, tandis que Marcin Oleksy, un Polonais amputé d’une jambe, a également marqué un but époustouflant. Le vainqueur sera annoncé le 27 février prochain, lors de la cérémonie des Trophées The Best organisée par la FIFA.

