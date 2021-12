A la Une . Prix Nobel et figure de lutte contre l’apartheid, Desmond Tutu est décédé

Desmond Tutu, l’archevêque sud-africain, est décédé à l’âge de 90 ans. Icone de la lutte contre l’apartheid, il avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 1984. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 12:16



Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a annoncé, ce dimanche 26 décembre, le décès de Desmond Tutu. Dans un communiqué, il a exprimée "au nom de tous les Sud-Africains, sa profonde tristesse". "Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil dans l’adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée", a précisé le président.

Surnommé "The Arch", cette figure emblématique de lutte contre l’apartheid a marqué l’histoire de l’Afrique du Sud et avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 1984. Affaibli, il ne s’exprimait plus en public. Surnommé "The Arch", cette figure emblématique de lutte contre l’apartheid a marqué l’histoire de l’Afrique du Sud et avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 1984. Affaibli, il ne s’exprimait plus en public.