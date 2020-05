Communiqué Prix Kalou: Le grand public appelé à voter les publicités qui représentent le mieux La Réunion L'événement Prix Kalou organisé par Licence Pro Métiers de la Communication de l'Université La Réunion revient pour sa 6ème édition. Le grand public est appelé à voter sur la page Facebook du Prix Kalou jusqu'au 15 mai. Le communiqué :





● Un projet porté par des jeunes Réunionnais

Le Prix Kalou est une compétition créée par des jeunes en 2015, pour permettre au grand public de récompenser les publicités qui représentent le mieux l’identité réunionnaise.



Il est porté par les étudiants de la Licence professionnelle “Métiers de la communication” à l’université de La Réunion.



Le Prix Kalou permet aux agences de communication locales et aux marques de présenter leur travail au grand public.



● La sélection 2020

34 publicités péi créées par 13 agences de communication, ont été présélectionnées cette année par un jury composé de l’humoriste Brice Liie, de professionnels de la communication et de représentants du grand public. Elles seront soumises au vote des Réunionnais sur Facebook du 1er au 15 mai, avec une grande finale en ligne le 2 juin.



