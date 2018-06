Prix Kalou 2018 : L'identité réunionnaise mise à l'honneur

Agences et invités se sont retrouvés au campus universitaire du Moufia afin de récompenser les publicités locales les plus représentatives de l'identité réunionnaise. Akatoto, animateur sur NRJ Réunion, a également fait l'honneur d'être le Parrain du Prix Kalou cette année.



Pour cette 4eme édition, 12 agences locales ont participé à ce concours en envoyant une centaine de publicités composées de prints et de vidéos afin de concourir dans les différentes catégories du Prix Kalou 2018. Un jury de présélection composé du parrain Akatoto, Didier Rivière community manager et responsable de l'espace des grands chantiers, Kim Thouvenin membre du grand public, Maeva Amily membre du grand public, Alexandre Labasthe membre fondateur du PK, Céline Mathias chargée de communication du lycée agricole de Saint-Paul. Ils ont nominé une vingtaine de créations puis le grand public a voté pour leur meilleure publicité via la page Facebook du Prix Kalou et ensuite lors de la soirée.



Plusieurs animations ont été organisées lors de la soirée : dégustation de gâteaux lontan, shooting photo avec Fotokabine, Coco 3D et divers photographes, stand avec des cocktails ainsi que des shows : Showmode et des concerts : D'lisha, Karen & Son'J et Louiz.



Les lauréats de cette année sont :



- Imagecorp remporte le prix du Meilleur Print marque local - Royal Bourbon

- Havas remporte le prix du Meilleur Print marque national et international - Canal+

- Facto Saatchi & Saatchi remporte le prix du Meilleur Print Secteur public et associatif - Energie Réunion

- Nawar remporte le prix du Meilleur spot vidéos - IRT

- Cour Circuit remporte le prix du Coup de coeur étudiant - Sogecore





Une soirée mise en place par la licence M3C (Licence Professionnelle Métiers de la Communication option chargé(e) de communication)



Pendant une année en alternance, les étudiants de la licence des métiers de la communication étudient au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) au Parc Technologique Universitaire de Saint-Denis. Dans le cadre de leur projet tutoré, les étudiants de cette année de la licence M3C ont mis en place et pérennisé le Prix Kalou. Un événement professionnel, pédagogique et social qui permet de réunir le grand public et les professionnels de la communication autour de la problématique de l’identité réunionnaise dans la publicité locale.



L’objectif est de former des diplômés capables d’analyser et de poser une problématique de marketing et/ou de communication dans une organisation, proposer des stratégies de communication adaptées, préconiser, négocier et mettre en oeuvre les moyens médias ou hors médias.