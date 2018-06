Prix Indiaocéanie : Une manifestation littéraire pour valoriser les talents artistiques régionaux

Hamada Madi, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, a lancé le 20 juin 2018 au nom des Etats membres de l’organisation, le Prix Indianocéanie, une manifestation littéraire qui ouvre un nouvel horizon pour l’action de la COI dans le domaine culturel.



C’est en mars 2017, que le Département de La Réunion, attaché à la coopération culturelle entre les îles de l’océan Indien, propose à la COI de créer un appel à écritures qui aboutira à la remise du Prix Indianocéanie. Plus qu’un concours littéraire, cet appel à écrire est le lieu d’une expression et de réflexions autour du concept de l’indianocéanie qui évoque l’espace géographique, culturel, linguistique partagé par Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et La Réunion. Ce prix récompensera une œuvre inspirée de cet espace géographique, culturel, linguistique, en tant que socle de référence partagé, lieu de réinvention du monde.



Présente à ce lancement, Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée à la Culture, a souligné que « c’est sans doute la première fois que les populations des Etats-membres sont invitées à dire les mondes, anciens ou contemporains, réels ou imaginaires, que nous appelons l’Indianocéanie » ajoutant que « voir l’aboutissement de ce projet et son lancement sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui lui apporte son label ainsi qu’un financement, est une réelle satisfaction. Pour que l’art et la culture inspirent le projet indianocéanique, il faut donc souhaiter plein succès et longue vie à ce Prix. Parallèlement au Prix Indianocéanie, le Département portera un prix dédié aux jeunes qui sera lancé à la prochaine rentrée ».



L’appel à écritures est un appel à écrire des textes en français, sans genre imposé, portant sur des questionnements propres à la région Indianocéanie. Il est ouvert aux ressortissants des îles de l'Union des Comores, Maurice, Madagascar, Réunion et Seychelles, âgés de plus de 18 ans. Les membres du jury, nommés par les Etats membres de la COI, seront des personnalités du monde littéraire des cinq îles. Seront également impliqués, tout au long du projet, les ministères des Etats membres et les personnalités du monde régional du livre. L’appel à écritures et la cérémonie de remise du prix seront l’occasion de promouvoir l’Indianocéanie, de contribuer à la promotion et à la diffusion de sa littérature, de renforcer le réseau d’acteurs en la matière et de faire connaître le lauréat. Le texte primé sera édité à 300 exemplaires.



L’appel à écritures est ouvert du 20 juin 2018 au 31 août 2018.

Pour obtenir le dossier d’inscription et le règlement de l’appel à écritures :

http://www.commissionoceanindien.org/accueil/