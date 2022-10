Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Prix Indianocéanie Jeunesse

Pourquoi un Prix Indianocéanie de la Jeunesse ? Pour cette quatrième édition du prix Indianocéanie, le Conseil départemental de La Réunion et la Commission de l'océan Indien ont choisi de mettre à l'honneur la jeunesse de l'Indianocéanie.

En effet, l’appel à écritures lancé le 30 juin 2022 est ouvert à des groupes de jeunes âgés entre 12 ans et 15 ans encadrés par un référent ou un enseignant.

En ciblant directement les jeunes, les organisateurs du prix Indianocéanie souhaitent :

valoriser le talent créatif des jeunes et susciter leur imaginaire autour du thème "terre, mer, ciel, feu";

promouvoir auprès des jeunes un sentiment d'appartenance à la région;

proposer un projet pédagogique d'écriture en français, langue commune des Etats membres de la COI;

encourager la création littéraire et la lecture. Les jeunes de nos îles sont des ambassadeurs de la singularité de notre région "où les différences ne contrecarrent point les

convergences" comme l'écrivait le critique et poète mauricien Camille de Rauville.

L'appel à écritures est ouvert jusqu'au 15 mars 2023. Les groupes candidats sont invités à produire un conte ou une nouvelle qui sera évalué par un jury indépendant.

L’appel à écritures est ouvert du 30 juin au 15 mars 2023.*

Comme la précédente édition, le prix Indianocéanie de la jeunesse est 100% numérique.

Ce qu'il faut retenir... L’appel à écritures est ouvert du 30 juin au 15 mars 2023*. *Date initiale le 15 octobre 2022. Mise à jour effectuée le 07/10/2022.

Il s'agit d'une édition 100% numérique : dépôt des manuscrits en ligne. Pas d'envois postaux ou de remise en mains propres.

Il est ouvert aux résidents des îles de l’Indianocéanie : les Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, et les Seychelles, âgés de plus de 18 ans au moment du dépôt de leur manuscrit.

Les membres du jury, nommés par les États membres de la COI, sont chargés de désigner le groupe lauréat du Prix Indianocéanie de la Jeunesse ainsi que de primer un groupe dans chacun des autres territoires.

Le groupe lauréat sera récompensé d'un voyage à Paris ou à La Réunion sur le thème de l'écriture et de livres. Le manuscrit lauréat sera publié numériquement sur le site de la COI aux côtés de quatre autres textes primés par le jury dans chacun des autres Etats membres de la COI.

Infos pratiques : Toutes les informations pratiques et les documents de participation à l'appel à écritures sont à retrouver sur le site de la Commission de l'océan Indien à l'adresse suivante :

Le règlement de l'appel à l'écriture, La fiche de participation et La fiche d'autorisation parentale sont en téléchargement sur le lien suivant :

https://www.commissionoceanindien.org/prix-indianoceanie-de-la-jeunesse-2022/

