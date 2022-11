Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Prix Départemental du Mérite : Honneur et reconnaissance à des Réunionnais d’exception Les 14 lauréats du Prix du Mérite 2022 ont reçu des mains du Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, des élus de la Collectivité et de personnalités locales, leur récompense mais surtout la reconnaissance du Département pour avoir accompli des combats qui ont fait avancer la société réunionnaise. Des anonymes pour certains, des personnes connues pour d’autres qui ont en commun d’avoir touché l’excellence dans leur domaine. Entourés de leurs amis et de leurs familles dans le magnifique cadre de la Villa du Département, les lauréats ont été très émus de recevoir leurs distinctions.

Cette année encore, des hommes et des femmes ont été mis à l’honneur pour avoir œuvré dans des domaines aussi divers que l’agriculture, la vie associative, le social, la solidarité ou encore dans la culture. 14 lauréats récompensés pour leur engagement. L’engagement mais également la modestie, l’abnégation, la persévérance, la performance ou le caractère singulier du parcours sont autant de qualités qui entourent le Prix départemental du Mérite. "A la lecture de vos parcours, on peut affirmer avec fierté que vous êtes aux commandes des destinées des Réunionnais. Vous aussi, vous avez fait le choix, de conduire notre société dans le droit chemin de l’égalité, de la réussite, de la performance, de la diversité et de l’excellence", a précisé en préambule le Président du Département.



Pour Cyrille Melchior à travers le Prix Départemental du Mérite, il s’agit de rendre hommage à un engagement parfois imperceptible aux yeux du grand public, qui contribue de manière décisive au développement et au rayonnement de La Réunion. "Dans une société de plus en plus précaire, ils ont pris la responsabilité de tenter de réparer du mieux qu’ils peuvent des parcelles de souffrance, sans contrepartie. Soyez-en remerciés mille fois chers lauréats, car vous êtes notre prolongement, l’âme de la solidarité réunionnaise."



Des hommes et des femmes remarquables et souvent anonymes qui agissent dans l’ombre pour la plupart, avec des parcours parfois difficiles qui ne les ont pas empêchés d’avancer et de construire leur vie. De l’agricultrice qui s’active pour faire du goyavier un fruit d’excellence, de la petite fille d’engagée qui n’a jamais cessé de travailler pour aider sa famille, de l’homme blessé devenu handicapé par un accident de la vie ou encore ces défenseurs de notre patrimoine culturel que sont la musique et nout lang kozé…, ce prix est celui de tous ceux qui ont fait La Réunion d’aujourd’hui où la solidarité est omniprésente.



Créé en 2006, à l’occasion du 60ème anniversaire de la Départementalisation, le Prix Départemental du Mérite a été décerné depuis à plus de 151 Réunionnais dans plusieurs domaines (agriculture, artisanat, vie associative, famille, patrimoine, éducation, culture, sport, social, handicap…).



Des Réunionnais qui, de par leur parcours, ont su créer un modèle de société exemplaire comme le précise Cyrille Melchior, « à travers vous, Mesdames et Messieurs, nous rendons ainsi hommage à la communauté réunionnaise, celle qui a permis de réunir des femmes et des hommes engagés dans un destin commun : celui d’un département, terre de France et d’Europe, au cœur de l’océan Indien. »

Les lauréats 2022:



Olivier Cadarbacasse (catégorie agriculture/Vigne)

Sylvie Léger (catégorie agriculture /Goyavier)

Jean Patrick Payet (économie agricole/production)

Virginie Sadayen (catégorie agriculture/canne et maraîchage)

Joël Rivière-Mazeau (catégorie social/bénévolat)

Fabienne Rubira (catégorie social/solidarité)

Christophe Robert (catégorie sport/handicap)

Natacha Guimbert (catégorie sport/handicap)

Jean-Pierre Bidois (catégorie social/sport adapté)

Bernard Grondin (catégorie social/solidarité)

Tahar Mejri (catégorie culture/arts graphiques)

Teddy Iafare-Gangama (catégorie culture/littérature)

Gaby Laï-Kune (culture/patrimoine musical)

Jean Max Cazanove (culture/patrimoine danses folkloriques)















