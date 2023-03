Rubrique sponsorisée Prix Célimène : Les lauréates de la 19ème édition honorées

Organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le Prix Célimène récompense la créativité au féminin dans trois domaines artistiques : la peinture, la sculpture et la photographie. Par Département de La Réunion - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 16:38

Seules les femmes majeures artistes amateurs résidant à La Réunion et n’ayant jamais participé à une exposition à titre individuel et collectif peuvent concourir. En effet, le Prix Célimène vise à encourager le talent artistique de femmes qui n’ont pas la possibilité de faire connaître leur travail en leur offrant un espace d’expression et de diffusion. Cette année, 126 candidatures ont été enregistrées, preuve de l’engouement et du dynamisme de la créativité des femmes réunionnaises…



Pour cette édition 2023, la cérémonie s'est déroulée dans les jardins de l’Artothèque à Saint-Denis. C’est ainsi que le 1er prix d’une valeur de 2 000 euros a été décerné à Catherine Ragonnet pour son œuvre sculptée intitulée " Femme multiple ". Le second prix de 1 500 euros a été attribué à Élora Bénard pour sa toile portrait " Africa ". Enfin, le 3ème prix de 1 000 euros revient à Gusnny Lasut-Maison pour son œuvre " Énigme féminine ". Le prix spécial " développement durable ", d’une valeur de 500 euros, a récompensé Jennifer Baraka Vidot pour sa peinture " Et un jour une femme ".



En parallèle, le Prix Célimène Junior, initié en 2016, salue la participation de 12 établissements scolaires et distingue l’œuvre nommée " Le poids du collier " réalisée par les élèves du collège Leconte De Lisle qui remporte les 500 euros.



Séduction, douceur, rêverie, originalité, qualité artistique, diversité des techniques utilisées, multiplicité des lectures… se concentrent dans ces œuvres singulières qui gagnent à être connues et reconnues. " Notre Collectivité accorde beaucoup d’importance à l’expression artistique et culturelle. Nous sommes soucieux de soutenir l’Art sous toutes ses formes, et à tous les niveaux car il n’a ni frontières, ni limites ", précise Mme Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département lors de son allocution.

La remise de ce Prix Célimène revêt une symbolique forte, celle de la femme réunionnaise à la fois libre, forte et créative.



Focus sur la bande dessinée « 5 femmes, 5 destins »



Cette Journée internationale des droits des femmes fut également l’occasion de présenter la bande dessinée « 5 femmes, 5 destins », qui donne vie à quelques figures féminines emblématiques de l’histoire de La Réunion en mettant en scène un moment particulier de leur existence. Ainsi, Anne Mousse, Célimène, Juliette Dodu et Marie-Aline Wuathion sont, chacune a leur façon, des zarboutans de notre société créole. Seule Siya, engagée indienne, est un personnage de fiction. Son histoire rend hommage a toutes ces femmes, héroïnes anonymes du quotidien, dont les noms ont été oubliés, mais qui ont contribué à écrire l’histoire de notre île. Cette BD est l’œuvre de sept auteurs : Gilles Gauvin, Jean-Marc Pécontal, Natacha Eloy, David D’Eurveilher, Kitsune (Clotilde Guichard), Arupiia et Tolliam.