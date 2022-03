Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Prix Célimène 2022 : "1928-1992" de Marie Lebian remporte le 1er prix

Après le dévoilement d'un buste à son effigie au collège Célimène Gaudieux de la Saline Les Hauts ce mardi 8 mars, c’est dans les jardins de la Villa duDépartement que la muse Célimène a une nouvelle fois été honorée à travers un concours qui porte son nom.

18 ans que le Département de La Réunion a lancé le concours Célimène dédié aux femmes artistes amateurs à l’occasion de la Journée de la Femme, des femmes qui s’expriment à travers les arts visuels, peinture, sculpture ou encore photographie…Plus d’une centaine d’œuvres ont été réceptionnées, dévoilées pour la première fois et soumises à un jury.

« Le nombre de participantes, l’enthousiasme des femmes, les œuvres réceptionnées nous confortent dans notre démarche de valorisation des femmes et nous encouragent à continuer. Nous avons souhaité que ce rendez-vous annuel soit l’illustration symbolique d’un droit fondamental, universel et irréductible : le droit pour les femmes à une parole libre, autonome, porteuse de sens et d’émotion. Le Prix Célimène a été créé pour permettre aux femmes de s’exprimer avec leurs mains, avec leur pensée, avecleur propre sensibilité et c’est une grande satisfaction de voir qu’elles sont toujours aussi nombreuses à attendre cette manifestation. Je tiens à toutes les féliciter» a précisé Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département, déléguée à la Culture.

3 prix et un prix spécial du jury pour ce concours. Parallèlement, afin d’impliquer les adolescents dans les réflexions liées à la cause féminine, depuis 2016, leConseil départemental attribue le Prix Célimène Junior aux collégiens des classes d’art plastiques en partenariat avec l’Académie de La Réunion. Un prix spécial« Développement Durable » a également été lancé. Le palmarès 1er prix décerné à l’œuvre « 1928-1992 »de Marie LEBIAN 2e prix « Sans titre 2022 » de CaroleMORIN 3e prix « Enfant de la nature » de ChantalFEROUL- COLIN Coup de cœur du jury, Prix développement durable : « Naître femme, n’être qu’une femme » de Elise HAHN

Dans la catégorie Collège, le collègePointe des Châteaux s'est distingué avec « le Piton d'Héva » Après la cérémonie, les invités ont été conviés à découvrir l'ensemble des créations reçues à l'occasion de l'édition 2022 dans les salons de la Villa du Département. Elles resteront accrochées jusqu'au 22 mars pour permettre au plus grand nombre de les apprécier. Exposition à découvrir gratuitement de 9h00 à 17h00 du lundi au samedi, au 18 rue de Paris à Saint-Denis.





