Prix Célimène 2019 - inscription prolongée

La date limite du dépôt des oeuvres est fixée au mardi 26 février 2019 à 16h.

Plus d'informations :

Dotations

Vous êtes une femme.Vous êtes une artiste amateurdans la peinture, la sculpture ou la photographie ?(du mercredi 12 décembre 2018 au mercredi 20 février 2019)Depuis 15 ans, à l’occasion de la Journée de la Femme, le Conseil Départemental de La Réunion attribue le « Prix Célimène » dans le cadre d’un concours de créativité, destiné aux femmes artistes amateurs, dans les disciplines de la peinture, de la sculpture et de la photographie relevant du domaine des arts visuels. version texte du document , Accessibilité numérique)Direction de la Culture et du Sport39, bis rue du Général de Gaulle à Saint-DenisTél : 02.62.94.87.00Le Département attribuera plusieurs prix dont le « Prix Célimène » suite à la sélection du jury selon les modalitéssuivantes :1er prix, « Prix Célimène 2019 » : 3 000 €2ème prix : 2 000 €3ème prix : 1 500 € La boutique de matériel de dessins, peintures et loisirs créatifs "Arts et toiles" , partenaire du Prix Célimène 2019, proposera aux heureuses gagnantes des chèques-cadeaux à utiliser en boutique.