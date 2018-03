Prix Célimène 2018 : Larrissa Balthazar s’offre le 1er Prix !

Très belle soirée ce jeudi 8 mars dans les jardins de la Villa du Département où le Président Cyrille Melchior, accompagné des élus de la Collectivité, a rendu hommage aux femmes, et plus particulièrement aux artistes amateurs, à l’occasion de la remise du Prix Célimène 2018.









« La Journée de la Femme a 41 ans et le Prix Célimène fête aujourd’hui ses 14 ans. Et pourtant, nul ne peut dire combien d’années encore seront nécessaires pour qu’enfin les femmes n’aient plus à se battre pour leurs droits » a déclaré le Président.