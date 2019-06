Privatisation des aérodromes de Paris : Le site dédié au recueil des signatures pour le référendum ouvert

Le site internet pour soutenir la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris vient d’être ouvert par le Ministère de l’intérieur. La députée de La Réunion, Nadia Ramassamy, invite tous les concitoyens à signer cet appel à référendum."Les infrastructures du groupe Aéroports de Paris recouvrent des enjeux qui légitiment l’expression des Françaises et des Français.Aberration économique, à l’image de l’avis cinglant de la Cour des sur les privatisations des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon.Incohérence budgétaire, alors qu’ADP rapporte entre 100 à 200 millions chaque année à l’État.Faillite stratégique, en abandonnant la politique régalienne des frontières, l’aménagement du territoire et la politique environnementale à un opérateur privé.La privatisation d’ADP témoigne d’un lâche renoncement de l’État."