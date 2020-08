Privation de soins : Il fait tomber son bébé dans le bain mais préfère garder le silence

C’est par "peur de la réaction" de sa compagne qu’il a préféré garder le silence. Cette dernière alertée par les pleurs du bébé à chaque fois qu’on lui touchait la jambe l’a amenée chez le médecin qui a ordonné une radio. L’enfant souffre d’une fracture au fémur gauche. Le jeune papa n’a alors plus d’autre choix que d’avouer la chute dans la baignoire survenue une semaine auparavant.



"Imaginez sa souffrance", a souligné le conseil de l’ARAJUFA, constituée partie civile. L’enfant est depuis placé. 1 500 euros de dommages et intérêts ont été demandés.



Arrivé à l’audience en retard, le père de l’enfant a pu entendre le délibéré. Il a été condamné à 4 mois de sursis et 1000 euros de préjudices.