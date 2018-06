Prison ferme pour la quinquagénaire portée sur la bouteille...et les coups de couteau

Une femme âgée d'une cinquantaine d'années a été condamnée à un an de prison dont neuf mois avec sursis pour avoir assené un coup de couteau à son compagnon nous apprend ce jeudi Le Quotidien.



Les faits remontent au 31 mai dernier. Après une dispute sur fond d'alcool, la prévenue a attendue que son mari s'endorme avant de le poignarder dans l'épaule, avant d'aller se cacher dans une chambre.



Au cours du procès, l'alcoolisme du couple a été pointé du doigt. Un moyen pour eux de "communiquer" relève Me Amel Khlifi-Éthève, citée par Le Quotidien.



En plus de sa condamnation, la quinquagénaire a écopé d'une obligation de soins et d'entrer en contact avec son compagnon.