Prison ferme pour deux frères casseurs du Score Vauban

Les comparutions de casseurs continuent au tribunal de Champ Fleuris. Ce matins deux frères de 18 et 20 ans sont à la barre pour avoir participé aux dégradations et au pillage du Score Vauban à Saint-Denis. Tristan et Yohan J. ont été interpellés en possession d’un sac de courses remplis à ras bord, à l’intérieur notamment 10 paires de lunettes de marques d’une valeur de 1500 euros. Les deux Sainte-Suzannois ont rejoint Saint-Denis à vélo avant de se laisser entrainer dans les violences urbaines et disent regretter leurs geste. Ils ont été écroués et condamnés à 6 mois de prison ferme.