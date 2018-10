Prison du Port: Le lanceur de bouteilles rejoint son colis

Les deux jeunes Portois ayant lancé deux bouteilles emballées dans l'enceinte de la prison du Port ce samedi ont été présentés ce matin devant le tribunal de Champ-Fleuri dans le cadre de la comparution immédiate. Kevin, 23 ans et son comparse Jeremy, 20 ans, devaient répondre de projections d'objets au delà des murs d'enceintes d'un centre pénitentiaire.



S'ils reconnaissent les faits dans leur ensemble, seul Kevin, 11 mentions sur son casier et sortant de prison en août dernier, est l'auteur des jets des deux bouteilles de 50 cl contenant du rhum et des feuilles de zamal. Jeremy, aucune mention sur son casier à ce jour, faisait le guet.



Kevin était en contact avec un détenu qui lui faisait des menaces



Au final, il s'avère que Kevin était en contact avec un détenu, Guillaume, qui lui faisait des menaces depuis sa sortie de prison via des coups de téléphone et textos. Paradoxalement, si le détenu fera l'objet d'une mesure disciplinaire au sein de l'établissement du Port, il n'a pas été cité en tant que commanditaire et n'encourt aucune sanction pénale.



La procureure, qui met en évidence la particularité géographique du centre de détention du Port eu égard au terrain agricole qui jouxte ses murs, estime que Kevin a bien agi seul, Jeremy faisant le guet. Cependant elle constate une action concertée de leur part. Elle requiert 3 mois de prison plus un mois de révocation d'un précédent sursis assortis d'un mandat de dépôt pour Kevin et 3 mois de prison avec sursis simple pour Jeremy sous la forme d'un travail d'interêt général de 210h.



In fine, la cour reconnait les deux jeunes hommes coupables, prononce une peine de 3 mois de prison avec mandat de dépôt pour Kevin et 2 mois de prison avec sursis simple pour Jeremy.