A la Une . Prison du Port : Il refuse des avances en salle de douche et se fait rosser

Un détenu du centre pénitentiaire du Port était jugé ce mercredi pour l'agression d'un de ses pairs qui lui avait refusé une relation sexuelle. Pour la peine, celui-ci a reçu, entre autres, un coup de boite de conserve dans le dos. Par IS - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 17:11

Abdallah I., 25 ans, est incarcéré à la prison du Port. Le 10 novembre dernier dans la salle de douche, il a proposé à un de ses co-détenus une relation sexuelle que ce dernier a refusé. Fou de rage, le premier aurait roué de coups le second. Des témoins présents sur les lieux confirment la véracité des faits.



"Vous l'avez collé contre le mur avant de le tabasser à coups de poings" résume le président de l'audience de comparution immédiate de ce mercredi. Mais le vingtenaire était allé encore plus loin. Dans ses affaires qui se trouvaient à proximité, il était allé chercher une boîte de conserve. Avec le couvercle, il avait entaillé le dos de sa victime.

"Cinq points de suture ont été nécessaires pour refermer la plaie et les surveillants ont dû intervenir pour séparer tout le monde", rappelle la représentante de la société. L'arme utilisée pour frapper le co-détenu n'a pas été retrouvée malgré les recherches sur place et à l'extérieur au cas où le fameux couvercle ait été jeté à la fenêtre. Raison pour laquelle l'avocate de la défense a plaidé la requalification des faits en simples violences ayant entrainé une ITT de deux jours.



Abdallah I. devra faire quatre mois de détention supplémentaire en a décidé le tribunal, la moitié de ce que l'accusation avait requis.