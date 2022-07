A la Une . Prison de Saint-Pierre : "Si ça continue, on va tout bloquer"

Une dizaine de détenus se sont rebellés ce matin suite à la découverte de zamal et de téléphones portables dans une cellule. Cet incident est l'occasion de mettre une fois encore le projecteur sur les colis qui tombent très régulièrement dans la cour de promenade. Un phénomène que la direction n'arrive pas à juguler et qui cause bien des difficultés. Par IS - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 10:12

Un incident est venu perturber ce début de matinée au sein de l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre.



Vers 7 heures, pendant que les détenus se trouvaient dans la cour de promenade, une fouille a été diligentée dans différentes cellules amenant le personnel de la prison à découvrir du zamal, de la chimique et cinq téléphones portables. A leur retour, une dizaine de détenus qui n'ont pas apprécié que leur cellule soit visitée ont saccagé l'une d'entre elles, comprenant mobilier, toilettes, télévision.



Sept colis par jour balancés dans la cour



Ces derniers sont actuellement entendus de façon individuelle par la direction et le calme est revenu. Point de mutinerie donc mais l'occasion de braquer une fois de plus les projecteurs sur les difficultés rencontrées par les agents pénitentiaires. "Chaque jour, ce sont sept colis qui tombent pendant la promenade, jetés depuis la rue. Et ça dure depuis six mois", déplore le secrétaire national du syndicat UNFAP-UNSA Justice.

Il est en effet très facile de faire atterrir des paquets au vu de la configuration de la prison. "Nous en ramassons deux au milieu d'une cinquantaine de prisonniers qui se mettent alors à courir dans tous les sens. Un jour c'est une arme qui se trouvera dans un colis, s'inquiète Rémi Bultor, ajoutant : Si ça continue, on va tout bloquer".



Les syndicats tirent la sonnette d'alarme et souhaitent attirer l'attention sur le fait qu'une nouvelle frange de détenus est particulièrement difficile à gérer. "On demande le transfert des meneurs vers Domenjod qui a plus de moyens pour encadrer ces perturbateurs".