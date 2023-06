Prison de Mayotte : Le centre pénitentiaire bloqué par des surveillants épuisés

Depuis ce lundi matin, un blocage se déroule à la prison de Majicavo à Koropa, initié par une trentaine de surveillants qui demandent de toute urgence le recrutement d’agents supplémentaires en raison de la surpopulation carcérale. Le centre pénitentiaire est actuellement occupé à plus de 200%. En milieu de journée, les gendarmes tentaient toujours de négocier l’ouverture de la grille principale. "A l’intérieur, l’équipe de nuit n’a pas encore été relayée", indiquent nos confrères de Mayotte Hebdo présents sur place.



En janvier dernier, le syndicat FO Justice dénonçait "les oubliés de la nation" et avait alerté les autorités sur le nombre de détenus qui venait de franchir la barre des 550 hébergés pour 278 places. "Les détenus s’entassent par 5 voire 6 dans des cellules de 9 m2 avec plus de 196 matelas au sol, c’est inhumain", fustigeaient les syndicalistes.



Lors de son passage à Mayotte, le Garde des Sceaux avait annoncé une nouvelle construction. "Si cela devait se réaliser un jour, cela prendra au plus tôt 6 ans et pendant ce temps-là les incarcérations vont se poursuivre", commente FO Justice. C'était avant le début de l'opération Wuambushu.