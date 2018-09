Prison de Fresnes: Un gardien réunionnais attaqué au couteau par un détenu

Cela s'est passé jeudi à la prison de Fresnes. Un gardien d'origine réunionnaise a été attaqué par un détenu. Alors qu'il partait en promenade, ce dernier a sorti un couteau de sa poche et se jette alors sur le gardien en criant "Allah akbar!"



Mais l'agresseur a pu être intercepté à temps par les agents. Selon l'administration pénitentiaire, il s'agirait d'"un réfugié soudanais suivi pour son comportement psychologique instable" et non reconnu comme radicalisé, souligne le Quotidien. Alors qu'il devait achever sa peine le 28 novembre prochain, son séjour en prison risque en revanche de se prolonger...



Le jeune gardien de 25 ans, quant à lui, s'en sort sans aucune blessure. Extrêmement choqué, il est cependant en arrêt maladie.