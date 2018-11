Prison Juliette Dodu: Le projet de démolition est-il illégal?

Bien qu’elle existe depuis 1771, la prison Juliette Dodu de Saint-Denis connaît peut-être ses derniers mois. Car malgré l’histoire qu’elle conserve entre ses murs, elle n’est pas inscrite comme monument historique. Et si ce site a vu passer des esclaves –la cellule d’Éli y est toujours -, marrons, engagés, détenus, il a aussi été un tribunal et une mairie. Il sera partiellement démoli pour y installer des logements, boutiques et bureaux. Il s’agit d’un projet de la Mairie de Saint-Denis et la SHLMR.



Un scandale, une perte inestimable et irréversible, selon le collectif "Kartyé Lib" qui a réussi à faire suspendre le permis de démolition en janvier. Retour devant le tribunal administratif ce jeudi pour l’avis du rapporteur public à ce sujet. Malgré l’avis des Architectes des bâtiments de France, favorable à l’action du collectif, rendu en avril 2017, l’arrêté de la mairie n’en fait aucunement mention. "En l’état, le projet est illégal", affirme Me Fabrice Saubert, avocat du collectif. Mais le rapporteur public estime qu’il peut être régularisé en prenant en compte l’avis des Architectes des bâtiments de France. Mais selon l’avocat, chaque bâtiment de la prison sera impacté par le projet même s’il s’agit de "démolition partielle", certains datant d’il y a trois siècles. "Un bâtiment ce n’est pas que quatre façades, c’est aussi un cheminement interne et une organisation intérieure avec toute son histoire et c’est malheureusement ça qui devra disparaître si le projet est maintenu en l’état".



Le tribunal donnera sa décision d’ici un mois. Si elle est en faveur de la mairie, celle-ci devra livrer un permis modificatif prenant en compte l’avis des Architectes des bâtiments de France, sous trois mois.



Me Fabrice Saubert et Marie-Lyne Champigneul, présidente de Kartyé Lib: