Prison Juliette Dodu: Gilbert Annette fait stopper le projet de la SHLMR

Historiens, personnalités publiques, associations et citoyens lambda la défendent corps et âme depuis quelques années. La prison Juliette Dodu était menacée par un projet immobilier de la SHLMR.



Des logements à la place d’une ancienne prison vieille de plusieurs siècles. Et c’est aujourd’hui le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, qui se joint au combat. "Nous avons décidé de stopper les modifications de la prison et mettre donc un arrêt au projet de la SHLMR", déclare-t-il.



Car la mairie a souvent été visée. "Nous devons rectifier les choses, explique-t-il, la Ville de Saint-Denis n’est pas propriétaire de la prison. C’est l’État. Ce n’est donc pas notre projet". Mais sans l’accord de la commune, le projet ne peut pas être concrétisé. Ayant déjà annoncé la nouvelle aux représentants de l’État et de la SHLMR, le maire a l’impression que les alternatives proposées "ont été bien reçues".

La prison Juliette Dodu est-elle sauvée ? Pas encore



Parmi les idées concernant l’aménagement de la prison, des espaces de conservation, salles d’expo et de conférences, un mémorial, des "lieux de convivialité" comme des bars ou restaurants et des résidences scientifiques internationales, notamment archéologiques. Des projets qu’il faudrait partager avec la Région et le Département de part leur ampleur. Il s’agit encore d’idées plutôt que de réels projets à l’heure actuelle, qui seraient réalisables d’ici cinq ans minimum. "Nous regrettons la facilité qui occulte la dimension historique", ajoute-t-il.



"C’est un lieu où des gens ont vécu et survécu dans des périodes noires de l’Histoire. Des esclaves, marrons, engagés et libres ont transité là", rappelle Gilbert Annette.



Toute une histoire qui avait aussi été rappelée par les associations de préservation du patrimoine. Celles-ci avaient réussi à faire suspendre le permis de démolition de la prison devant le tribunal administratif en janvier. La prison Juliette Dodu est-elle sauvée ? Pas encore, "mais sauvée du projet de la SHLMR, oui".

Soe Hitchon