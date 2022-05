A la Une . Prises illégales d'intérêts : Procès requis contre Eric Dupont-Moretti

Le garde des Sceaux, au gouvernement depuis 2020, est mis en examen depuis juillet 2021. La Cour de justice de la République vient d'annoncer qu'elle avait requis le renvoi de l'ancienne robe noire devant des juges. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 06:23

Le parquet général près la Cour de cassation vient de l'annoncer, Eric Dupont-Moretti pourrait être jugé devant la Cour de justice de la République (CJR), la juridiction à même de juger des ministres s'ils commettent des infractions dans le cadre de leur mandat.



Le ministre de la justice faisait l'objet d'une information judiciaire suite à des plaintes de syndicats de magistrats et de l'association anticorruption Anticor dénonçant deux situations de prises illégales d'intérêts.



La première concerne l'enquête administrative ouverte à sa demande en septembre 2020 contre trois magistrats du Parquet national qui avaient fait éplucher ses factures téléphoniques ("fadettes") quand il était encore avocat à l'instar de plusieurs ténors de barreau. La démarche avait pour but d'identifier qui aurait pu informer l’ancien président Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoutes dans le cadre d’une affaire de corruption.



Un ministre qui règle des comptes



Dans la seconde, Eric Dupont-Moretti est soupçonné d'avoir diligenté des poursuites administratives contre Édouard Levrault. Qualifié de "cow-boy" par le ministre, cet ancien juge d'instruction détaché à Monaco avait mis en examen un de ses anciens clients.



C'est désormais à la commission d'instruction de la CJR de décider du renvoi de l'ancienne robe noire devant des juges.

Lors de ces procédures, le mis en cause avait refusé de s'exprimer à l'occasion de ses convocations.