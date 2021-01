A la Une . Prise illégale d'interêts : Olivier Rivière jugé en appel ce jeudi

Le 29 octobre 2020, Olivier Rivière a été condamné pour avoir multiplié les indemnités dépassant les limites fixées et pour prise illégale d'intérêts par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. L'élu, qui avait alors fait part de son intention de faire appel est rejugé ce jeudi 28 janvier 2021.









Le maire de Saint-Philippe, qui avait contesté les faits reprochés, avait indiqué après la décision du tribunal : "J'ai été transparent dans toutes mes déclarations. Il en est de même dans le dossier de prise illégale d'intérêts sur la délivrance de permis de construire. Je suis le seul justiciable à La Réunion à être poursuivi pour avoir construit sur un terrain constructible avec un permis conforme au plan d'occupation des sols. Donc j'irai jusqu'au bout de ma démarche". Rappel des faits : Ce qui est reproché au maire de Saint-Philippe , qui exerce des fonctions de vice-président de la CASUD, vice-président au Conseil régional et PDG de NEXA (agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation), Olivier Rivière, c'est d'avoir touché 11 000 euros par mois alors que le plafond prévu est de 8 434,25 euros.Le maire de Saint-Philippe, qui avait contesté les faits reprochés, avait indiqué après la décision du tribunal : "J'ai été transparent dans toutes mes déclarations. Il en est de même dans le dossier de prise illégale d'intérêts sur la délivrance de permis de construire. Je suis le seul justiciable à La Réunion à être poursuivi pour avoir construit sur un terrain constructible avec un permis conforme au plan d'occupation des sols. Donc j'irai jusqu'au bout de ma démarche".



