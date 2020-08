A la Une . Prise illégale d'intérêts : Olivier Rivière jugé devant le tribunal correctionnel

Olivier Rivière a rendez-vous ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Le maire de Saint-Philippe est accusé de "concussion" mais aussi de "prise illégale d’intérêts". Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 06:56 | Lu 359 fois



Enquête sur les revenus d'Olivier Rivière

Olivier Rivière, en plus de son mandat de maire, récemment renouvelé, occupe la fonction de vice-président de la CASUD, vice-président au Conseil régional, président de la Maison de l’emploi du Grand sud, vice-président du syndicat mixte de Pierrefonds… Il est également PDG de Nexa, l’agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation.



Au total, l’élu aux multiples fonctions a perçu plus de 132.000 euros par an entre 2016 et 2018, soit 11000 euros par mois, dépassant ainsi le plafond prévu de 8434,25 euros par mois, un plafond qui correspond à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement. La part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.



Après enquête, le parquet de Saint-Pierre a donc décidé de poursuivre le maire de Saint-Phillipe. L’édile saint-philippois avait fait l’objet d’une enquête préliminaire après signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).Olivier Rivière, en plus de son mandat de maire, récemment renouvelé, occupe la fonction de vice-président de la CASUD, vice-président au Conseil régional, président de la Maison de l’emploi du Grand sud, vice-président du syndicat mixte de Pierrefonds… Il est également PDG de Nexa, l’agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation.Au total, l’élu aux multiples fonctions a perçu plus de 132.000 euros par an entre 2016 et 2018, soit 11000 euros par mois, dépassant ainsi le plafond prévu de 8434,25 euros par mois, un plafond qui correspond à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement. La part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.Après enquête, le parquet de Saint-Pierre a donc décidé de poursuivre le maire de Saint-Phillipe.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur