Prise illégale d’intérêts : Alain Armand jugé ce vendredi

Le vice-président du Conseil départemental et élu de la Ville de Saint-Denis, Alain Armand, sera jugé aujourd'hui pour prise illégale d’intérêts.



Il est soupçonné d’avoir bénéficié d’une rémunération de 3.500 euros par mois pour du " consulting " entre 2011 et 2014 en tant que gérant de la société "2A ". Pour rappel, Alain Armand était aussi président de la Sodiac.



Le salaire aurait été perçu dans le cadre d’un projet immobilier contractualisé avec le Groupe Sobefi qui est aussi actionnaire sur un projet immobilier que la Sodiac avait racheté.



La Sodiac, rappelons-le, est une société d’économie mixte détenue majoritairement par la mairie de Saint-Denis et ayant pour mission l’aménagement immobilier.



Après plusieurs renvois, le procès devrait se tenir ce vendredi.