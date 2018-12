Prise illégale d’intérêts : 3 ans d'inéligibilité requis contre Alain Armand

Le vice-président du Conseil départemental et élu de la Ville de Saint-Denis, Alain Armand, est jugé aujourd'hui pour prise illégale d’intérêts. 3 ans d'inéligibilité, 10 000 euros d'amende et un an de prison avec sursis ont été requis à son encontre. Le délibéré sera rendu le 8 février prochain.



Il est soupçonné d’avoir bénéficié d’une rémunération de 3.500 euros par mois pour du " consulting " entre 2011 et 2014 en tant que gérant de la société "2A ". Pour rappel, Alain Armand était aussi président de la Sodiac.



Le salaire aurait été perçu dans le cadre d’un projet immobilier contractualisé avec le Groupe Sobefi qui est aussi actionnaire sur un projet immobilier que la Sodiac avait racheté.



La Sodiac, rappelons-le, est une société d’économie mixte détenue majoritairement par la mairie de Saint-Denis et ayant pour mission l’aménagement immobilier.



Le procès se tenait ce vendredi après deux renvois ces derniers mois. A sa sortie de la salle d'audience, Alain Armand est sorti avec un large sourire, affirmant être "très serein". "Je ne pense pas avoir commis une quelconque faute. Le juge a tous les éléments. Je m’attends à une relaxe", a-t-il d'ailleurs affiché, résolument optimiste. Il sera fixé sur son sort le 8 février 2019.