Prise de pouvoir des talibans en Afghanistan : Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU se réunira le 24 août

De leur côté, les talibans veulent montrer une image rassurante. Un porte-parole a notamment affirmé mardi après-midi que les femmes pourraient "étudier" et "travailler" sous le régime qui applique la charia.



Ce même jour, une quarantaine de ressortissants français et étrangers ont pu être évacués de Kaboul par les services français.

