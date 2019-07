Prise de fonction officielle de Jean-François Colombet, nouveau préfet de Mayotte

Jean-François Colombet, successeur de Dominique Sorain à la tête de la préfecture de Mayotte, a pris son poste ce lundi. Une cérémonie a eu lieu sur la place de France à Dzaoudzi pour officialiser sa nomination.



Âgé de 59 ans, Jean-François Colombet a débuté sa carrière dans l'administration avec un premier poste comme attaché de préfecture dans l'Oise.



Il connaîtra ensuite les préfectures de la Loire et de l'Ardèche, avant de connaître une première expérience ultramarine à La Réunion, où il sera nommé directeur de cabinet du préfet en 2005. Il y restera un an avant de prendre la sous-préfecture de Château Thierry (Aisne).



Il reviendra en Outre-Mer en 2014 en Guadeloupe, nommé secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de Basse-Terre.



Trois ans plus tard, retour en métropole à la sous-préfecture de Haute-Garonne avant sa dernière nomination en tant que préfet, une première pour lui, à Mayotte en lieu et place de Dominique Sorain, nommé haut-commissaire en Polynésie française.