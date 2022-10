Communiqué Prise de fonction de Florence Jeanblanc-Risler, nouvelle préfète administratrice supérieure des TAAF

Madame Florence Jeanblanc-Risler, nommée préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) par décret du 5 octobre 2022, a pris ses fonctions le jeudi 27 octobre 2022. Elle succède à Monsieur Charles Giusti, nommé préfet de l’Aveyron. Par NP - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 14:09

FORMATION



IEP Paris

ENA, Promotion Louise Michel

Master of arts (Université de Columbia, Etats-Unis)





CURSUS PROFESSIONNEL



10/2022 Préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises

2022 Administratrice générale de l'État, affectée au Contrôle Général économique et financier, auprès de la mission espace et armement

2021-2022 Conseillère à l'international du médiateur des entreprises au ministère de l'économie, des finances et de la relance

2018-2021 Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République démocratique populaire du Laos

2015-2018 Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Nouvelle-Zélande, accréditée auprès des îles Cook et Samoa

2011-2015 Ministre conseillère pour les affaires économiques - Ambassade de France au Japon

2009-2011 Conseillère internationale du directeur général du Trésor

2006-2009 Ministre conseillère pour les affaires économiques - Ambassade de France au Canada

2001-2006 Ministre conseillère économique - Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne

1999-2001 Conseillère économique et commerciale - Ambassade de France aux États-Unis

1989-1999 Chargée d'audit institutionnel et financier au cabinet du secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal - Canada

1987-1989 Chargée des relations institutionnelles au cabinet du président du GIE ATR - Aérospatiale

1984-1987 Cheffe de bureau à la Direction générale de l'aviation civile

DÉCORATIONS



Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier des Arts et des Lettres

Chevalier du Mérite maritime