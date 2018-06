Prise d'otages de Paris: Le forcené arrêté, les otages libérés

Une prise d’otage s'est déroulée cet après midi dans le Xe arrondissement de Paris, dans les locaux de l'agence de publicité Mixicom, rue des Petites écuries.



Vers 16h (heure de Paris), un homme armé a pris trois personnes en otage. personnes sur place.



Un large périmètre de sécurité a été mis en place par la police. La BRI est sur place.



L’homme, qui affirmait également être en possession de bombes, a demandé à parler à l’ambassadeur d’Iran selon Le Point, mais également au gouvernement français.



Un peu plus tard dans l'après-midi, le forcené a affirmé que l’un des trois otages qu’il détient est gravement blessé. Une information non confirmée par les autorités.



Finalement, peu avant 18h, l'homme a pu être interpellé vivant et les otages ont été libérés sains et saufs.