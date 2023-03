A la Une . Priorités sur les routes : 204 infractions relevées dont 134 non-respects d'un stop

La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît a effectué, dans le cadre des infractions génératrices d'accidents, une semaine de contrôles sur le thème des priorités. Les militaires ont relevé du 27 au 31 mars sur quatre communes de l'Est, plus de 200 infractions. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 19:03

Le respect du code de la route est un aspect essentiel dans la prévention des accidents. Dans le cadre d'une mutualisation de moyens, les forces de l'ordre maintiennent des contrôles réguliers sur les routes et ainsi, une certaine pression sur les conducteurs qui n'obéissent pas aux règles de la circulation.



Du 27 au 31 mars dernier, les militaires étaient en place sur les communes de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Benoît et la Plaine des Palmistes. Plus de 200 infractions ont été relevées par les militaires de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît.



Le bilan parle de lui même. En une semaine, pas moins de 134 infractions pour non-respect du marquage d'un stop qui ont été relevées et verbalisées. Les agents ont également constaté des infractions liées au non-port de la ceinture de sécurité, une vitesse excessive, plusieurs pilotes de deux roues sans gant ou encore une alcoolémie délictuelle avec un taux de 0,98 g/l d'alcool dans le sang.



Au final, 204 infractions ont été constatées entraînant un total de 4 véhicules mis en fourrière et une rétention du permis de conduire.