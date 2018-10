Primes indexées des hospitaliers: Le collectif des députés demande l'abrogation du décret

Monsieur le Premier Ministre,



Le décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l’indemnité allouée à certains fonctionnaires dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi N° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à la Réunion a suscité une vive émotion chez les personnels concernés et plus généralement au sein des personnels hospitaliers de notre région. Selon les syndicats, ce décret, qui a pris effet le 1er octobre dernier, n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable.



Cette décision de mettre fin à l’index de correction de certaines primes se base sur des recommandations de la Cour des Comptes datant de février 2015. La suppression brutale de cette indemnité créée en 1949 porte gravement atteinte au pouvoir d’achat des fonctionnaires du milieu hospitalier ; elle bloque leur avancement de carrière et met en difficulté leurs engagements financiers.



Cette suppression crée, en outre, une discrimination entre les personnels puisque les nouveaux fonctionnaires ne pourront pas obtenir ces primes alors qu’ils effectueront le même travail que les bénéficiaires.



L’absence d’évaluation des multiples conséquences mais aussi les mobilisations importantes des personnels et des organisations syndicales ont permis de reporter provisoirement l’application de ce décret. En effet, dans un document écrit, les directeurs des Établissements publics de santé de la Réunion se sont engagés à ne pas diminuer les rémunérations des personnels hospitaliers jusqu’à la fin décembre 2018.



Alors qu’ils interviennent avec dévouement et efficacité auprès des patients en dépit d’un sous-effectif chronique, ces personnels hospitaliers ne comprennent pas qu’ils doivent ainsi subir une pénalisation financière aussi injuste que brutale. Cette incompréhension se double de l’inquiétude suscitée par la menace qui pèse sur les autres éléments de rémunération mis en place pour compenser l’éloignement et la vie chère.



C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir abroger ce décret 2018-814 du 27 septembre 2018 et d’ouvrir rapidement des négociations avec les syndicats et les élus.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer Monsieur le Premier Ministre l’expression de notre haute considération.



Le collectif des députés de La Réunion