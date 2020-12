A la Une . Prime de Noël : quel montant et pour qui ?

Comme chaque année depuis 1998, le gouvernement devrait accorder dans les jours qui viennent une prime de Noël pour les foyers les plus modestes. La date de son versement sera confirmée dans les prochains jours. Seuls les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AER ou de la prime forfaitaire pour reprise d'activité peuvent bénéficier de cette prime. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 4 Décembre 2020 à 19:25 | Lu 934 fois

Si l'annonce n'a pas encore été officialisée, le versement de cette prime devrait intervenir entre le 11 et le 14 décembre. Elle ira aux bénéficiaires de certains minima sociaux qui ont bénéficié au titre du mois de novembre ou décembre de l’année en cours de prestations comme le RSA, l'AER, l'ASS ou encore la prime forfaitaire mensuelle de reprise d'activité. En revanche, les personnes touchant des allocations chômage ne sont pas éligibles à la prime de Noël.



Pour rappel, aucune démarche n'est à effectuer pour obtenir cette prime de Noël, versée automatiquement. En revanche, son versement est fait soit par la Caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole si vous êtes allocataire du RSA, et par Pôle emploi si vous percevez l'AER, l'ASS ou la prime forfaitaire mensuelle de reprise d'activité.



Prime de Noël : quel montant et pour qui ?



• 152,45 € pour une personne seule

• 228,67 € pour une personne seule avec 1 enfant ou une personne en couple sans enfant

• 274,41 € pour une personne seule avec 2 enfants ou une personne en couple avec 1 enfant

• 320,14 € pour une personne en couple avec 2 enfants

• 335,39 € pour une personne seule avec 3 enfants

• 381,12 € pour une personne en couple avec 3 enfants

• 396,37 € pour une personne seule avec 4 enfants

• 442,10 € pour une personne en couple avec 4 enfants

• +60,98 € par personne supplémentaire.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité