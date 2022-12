A la Une . Prime de Noël, chèque énergie, impôts : Ce qui change à partir du 1er décembre

Plusieurs aides pour les foyers les plus modestes sont prévues pour ce mois de décembre. Voici ce qui change à partir d'aujourd'hui. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 07:08

Chèque énergie

Le versement d'un chèque énergie pour les foyers les plus modestes est prévu pour ce mois de décembre. Douze millions de foyers sont concernés. Il sera d’un montant de 200 euros pour les 20% des foyers les plus modestes, et de 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est compris entre 10.800 et 17.400 euros.



Le chèque énergie peut être utilisé pour payer les factures d'électricité, de gaz, de bois, de fioul, ou financer des travaux de rénovation énergétique.



Prime de Noël



La prime de Noël généralement versée vers le 15 décembre est attribuée aux bénéficiaires des minima sociaux. En 2021, son montant était de 152 euros.

Des échéances pour les impôts



Si vous avez déclaré vos impôts en ligne, vous avez jusqu'au 14 décembre pour effectuer des modifications. L'échéance pour payer la taxe d'habitation ainsi que la taxe sur les logements vacants est fixée au 20 décembre pour les personnes qui ont effectué leur déclaration en ligne.



Pour les personnes n'utilisant pas un moyen de paiement dématérialisé, les deux taxes ci-dessus doivent être payées avant le 15 décembre.