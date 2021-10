"Prime de 100 euros : une aumône pour les travailleurs pauvres"

100 euros une fois, pas pour tout le monde, pour tenter d'étouffer le trop-plein de colère des Français face à la baisse de leur pouvoir d'achat.



Une barre chocolatée pour améliorer l'ordinaire à noël ... c'est leur petit côté humain. Il ne fait aucun doute que la visite de Castex au Vatican l'aura inspiré.



L'appellation même de cette prime dans l'annonce du premier ministre, "prime classe moyenne", est particulièrement choquante. Est-on riche quand on gagne 2000 euros par mois ?

2000 euros c'est la revendication portée par la CGTR pour le SMIC!



La somme de 100 euros est purement symbolique et électorale que les employeurs se rembourseront intégralement en déduisant sur les cotisations sociales prélevées par l'URSSAF.



Pour un grand nombre d'entre nous, c'est loin de l'augmentation qu'il faudrait à notre salaire tous les mois pour tout simplement vivre dignement.



Selon le premier ministre 38 millions de français sont concernés par cette prime de 100 euros, ce qui en dit long sur le niveau des revenus pour la grande majorité des français !



Tout augmente sauf les salaires : les tarifs des loyers, de l'électricité, du gaz, carburant comme de nombreux produits de 1ère nécessité explosent, notre pouvoir d'achat quant à lui diminue, notre sécurité sociale est malmenée notamment par une exonération croissante des cotisations sociales qui diminue les ressources de notre système de protection sociale.



100 balles et un mars, expression populaire qui résume assez bien le message du gouvernement.



Augmenter les salaires, voilà bien la question que gouvernement et patronat veulent à tout prix éluder.



Des milliards d'aides sont versées aux entreprises dont certaines réalisent d'énormes profits. L'argent doit être utilisé à l'augmentation générale des salaires et non pas ne profiter qu'à quelques-uns !



Jusque-là, ils avaient réussi à confisquer le sujet en usant du chantage sur l'emploi, de la compétitivité, du "coût du travail", de l'inflation ...



Aujourd'hui encore, tous les arguments sont mobilisés pour éviter d'en parler.



Car ouvrir le débat sur les salaires, c'est s'interroger collectivement sur l'utilisation des richesses créées.