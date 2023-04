La grande Une Prime d'activité, RSA, allocation adulte handicapé... Ce qui change au 1er avril 2023 (et ce n'est pas une blague !)

Les différentes aides sociales seront revalorisées à hauteur de 1,6% à compter du 1er avril dans un contexte de très forte inflation. Dans le même temps, jusqu'alors passible d'une simple contravention, l'outrage sexiste et sexuel fait son entrée dans le Code pénal alors que c'est la fin de l'indemnité carburant. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 1 Avril 2023 à 05:48

Les prestations sociales vont être revalorisées à compter de ce 1er avril 2023. Cette évolution se base sur l’évolution annuelle des prix à la consommation en tenant compte de la moyenne des taux d’inflation mensuels depuis un an (6,2% en février 2023).



Ainsi, les allocations familiales, le RSA et la prime d’activité devaient initialement être augmentées de 5,6%, mais comme une revalorisation de 4% avait déjà été mise en place au 1er juillet 2022 pour contrer l’inflation, cette dernière sera déduite et la revalorisation s'élève finalement à 1,6%.



À partir de ce 1er avril, pour une personne seule, le montant du revenu de solidarité active (RSA) passera à 607,75€, contre 598,54€ actuellement. Si vous avez de faibles revenus et que vous êtes en couple avec deux enfants, le montant de vos allocations familiales devrait passer de 139,83 euros à 142,07 euros.



Les allocations d’assurance chômage vont quant à elles être revalorisées de 1,9% ce 1er avril.

Le 1er avril 2023, c'est aussi la traditionnelle augmentation de l'Allocation adulte handicapé, l'AAH, avec 1,6 % de plus, qui est attendue. A taux plein, les bénéficiaires recevront ainsi de 956,65 à 971,96 euros par mois, soit une hausse de 15,30 euros. Cette somme réévaluée porte sur l'allocation d'avril qui sera payée début mai.



Le montant de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, est également revalorisé au 1er avril 2023. L'aide de base s'élèvera ainsi à 142,69 euros, contre 135,13 en 2022.



La prime d'activité, complément de revenu accordé aux travailleurs à faible revenu de plus de 18 ans, devrait atteindre 595,25€, contre 586,23€ aujourd'hui, pour une personne vivant seule.



Autre changement qui concerne le Code pénal cette fois-ci. Afin de prévenir toujours plus le harcèlement de rue et renforcer sa répression, l'outrage sexiste et sexuel devient, à partir du 1er avril 2023, un délit passible de 3.750 euros d'amende. Cette infraction était jusque là sanctionnée par une contravention.



Enfin, c'est la fin de l'indemnité carburant initiée en janvier dernier. D'un montant de 100 €, elle était versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes sur demande via un formulaire mis en ligne sur le site impots.gouv.fr. Début mars, près de la moitié des 10 millions de foyers éligibles à cette prime ne l'avaient pas encore demandée.