Prime d'activité: Plus qu'une semaine pour faire la demande

Peut-être faites vous partie de ces 1,2 million de nouveaux bénéficiaires, qui auront la chance de bénéficier de l'augmentation de la prime d'activité annoncée par Emmanuel Macron cette année.



Mais pour cela, le compte à rebours est lancé. Vous n'avez plus que jusqu'au 25 janvier pour déposer un dossier sur le site de la CAF ou dans l’un de ses bureaux.



Si vous loupez le coche, n'étant pas rétroactive, vous ne percevrez donc pas le premier mois de cette prestation sociale.



Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire... D'autant que la CAF n'hésite pas à préciser que l'affluence en cette période est encore plus forte. Elle conseille même d'éviter les horaires entre 10 heures et midi et entre 14 heures et 16 heures, afin d'éviter un échec de connexion.



Si tout est fait en temps et en heure, anciens et nouveaux bénéficiaires recevront ainsi leur prime d'activité au 5 février prochain.



Pour celles et ceux qui ignorent s'ils sont éligibles ou non, il faut savoir que cette prime a été élargie pour répondre à la colère des gilets jaunes. Il vous suffit donc de faire une simulation directement sur le site de la CAF.