Prime carburant : Quels véhicules sont concernés ?

Les travailleurs pauvres réunionnais peuvent depuis ce matin formuler leur demande pour obtenir la prime carburant. Pas tous les foyers seront éligibles et les aides ne seront pas appliqués à tous les types de déplacements. Par La Rédaction - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 07:10

Quels sont les véhicules concernés ?



Théoriquement, tous véhicules régulièrement assurés peuvent faire l’objet de cette aide, à quelques exceptions. Voitures, deux ou trois-roues peuvent donc être éligibles au chèque.



Les véhicules de fonction, dont le carburant est réglé par l’employeur sont exclus. De même pour les quads et les quadricycles lourds à moteur, véhicules agricoles (par exemple, tracteur) et poids lourds.

La ristourne à la pompe mise en place en avril 2022 a pris fin au passage à l'année 2023. Les prix de vente des carburants devraient donc à nouveau augmenter. Le gouvernement déploie ainsi une nouvelle aide mais ciblée vers les travailleurs pauvres. Une enveloppe d’un milliard d’euros a été débloquée.